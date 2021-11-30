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مصر تشهد جريمة بشعة استمرت لمدة 4 أيام

30 - نوفمبر - 2021
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

مصراوي
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استدرج شاب بمحافظة الدقهلية في مصر، فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى سطح منزله، واعتدى عليها جنسيا لمدة 4 أيام، حتى اكتشف الأهالي الواقعة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الأهالي باختفاء “أسماء. ب. س.” 20 ‏عاما، معاقة ذهنيا، وأكدت والدتها أن ابنتها خرجت لشراء الحلوى من محل قريب من المنزل ‏إلا أنها لم تعد.

وجرى تشكيل فريق بحث من قسم شرطة أول المنصورة، وبفحص كاميرات ‏المراقبة تبين أن الفتاة لم تبتعد عن المنطقة محل سكنها، ولم تسجل أي ‏كاميرا خروجها.‏

وأكد شهود العيان: “نادينا عليها في مكبرات الصوت بالمساجد وبدأت والدتها تبحث عن ابنتها في الشوارع وتدخل البيوت تبحث عنها، ‏حتى جرى العثور عليها أعلى سطح منزل بالمنطقة”.

وأوضح أحد الأهالي أن الفتاة ظلت 4 أيام أعلى المنزل حتى عثر عليها الأهالي، وعليها أثار اعتداء، وعند مناقشتها أرشدت عن الشاب الذي ارتكب الواقعة.‏

تمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من ضبط المتهم والذي اعترف أن ما حدث مع الفتاة كان مجرد تلامس.

وجري عرض الفتاة على مفتش الصحة لعمل تقرير عن حالتها الصحية وتحرر عن ذلك ‏المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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