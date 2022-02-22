الثلاثاء 21 رجب 1443 ﻫ - 22 فبراير 2022 |
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مصر تشهد ظاهرة تعود لـ 33 قرنا.. فيديو لـ”تعامد ضوء الشمس مع وجه الملك رمسيس الثاني”

منذ 39 دقيقة
تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

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وافد آلاف السياح، اليوم الثلاثاء، على معبد أبو سمبل في مدينة أسوان جنوبي مصر، لمشاهدة تعامد ضوء الشمس مع وجه الملك رمسيس الثاني.

وتتعامد الشمس مع وجه الفرعون المصري (1303 ق.م – 1213 ق.م)، مرتين في العام، الأولى في 22 فبراير/شباط إيذانا ببدء موسم الحصاد، والثانية في 22 أكتوبر/تشرين الأول، إشارة لبدء موسم الفيضان والزراعة.

وتسللت أشعة الشمس في مشهد مهيب إلى حجرة قدس الأقداس بالمعبد، والتي يجلس فيها الملك رمسيس الثاني وإلى جانبه 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى المصريين القدماء.

واستمرت الظاهرة التي تعود لـ 33 قرنا لنحو 20 دقيقة فقط، وبدأت في تمام الساعة 6:20 صباحا مع شروق الشمس بتوقيت القاهرة، بحضور وزير السياحة والآثار خالد العناني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان أشرف عطية، وعدد كبير من السائحين والمصريين، بحسب “بوابة الأهرام” الرسمية.

وتجسد تلك الظاهرة “التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين، خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان”، وفق الصحيفة.

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