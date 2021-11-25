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مصر.. تطورات جديدة في قضية حظر مطربي المهرجانات

منذ 14 ساعة
حفل- تعبيرية

حفل- تعبيرية

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أشاد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر، بوقوف أغلب مؤسسسات الدولة بجانبه في صراعه مع مطربي المهرجانات، ساعيا للانتهاء من هذه الموجة التي ضربت مصر مؤخرا.

وأشار شاكر خلال لقائه مع “فوشيا” إلى أن نقابة الموسيقين لم تمنع أحدا من الغناء، لكن من لديه موهبة حقيقية يأتي ويخضع للاختبارات، ومن ثم ترى اللجنة إمكانية دخوله من عدمه.

وأضاف أن النقابة ليست ضد أي شخص نهائيا، بل يستطيع أي شخص أن يأتي ويقدم أوراقه الرسمية لكي يصبح عضوا في النقابة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هاني شاكر، قد أصدرت قرارا قضى بإيقاف 19 من فناني المهرجانات من العمل، ومن بين هؤلاء ” حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة، حنجرة، مسلم، مجدي شطة، ووزة، عادل شكل، عمرو حاحا، وعنبة”.

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