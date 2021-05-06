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مصر.. فيديو يوثق مشاجرة عنيفة بين طالبتين في مدرسة ثانوية

منذ 21 ساعة
مشاجرة- تعبيرية

مشاجرة- تعبيرية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لمشاجرة دامية بين طالبتين، في مدرسة ثانوية بالعاصمة القاهرة.

وحسبما ذكرت بوابة أخبار اليوم الإلكترونية المصرية، فإن الحادثة وقعت في منطقة المعصرة بالقاهرة، حيث اندلعت مشادة كلامية بين طالبتين، وتطور الأمر لاستخدام آلة حادة داخل مدرسة السيدة رقية الثانوية التجارية، ما أدى لإصابات في وجهيهما.

ووفق التحريات، فإن سبب المشاجرة يعود لخلافات بين الطالبتين بعد أداء الامتحان.

وأسفرت المشاجرة أيضا إلى إصابة مدرس بقطع في وتر يده اليمنى، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعدما حاول فض المشاجرة.

وأثار مقطع الفيديو للمشاجرة، استياء عدد كبير ممن شاهدوه، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقيق في الفيديو.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تقوم بفحص الفيديو لكشف ملابسات الواقعة.

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