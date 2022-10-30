الأحد 5 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 30 أكتوبر 2022 |
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مصر.. نقابة المهن التمثيلية تعلق على أنباء وفاة عادل إمام

منذ 3 دقائق
عادل إمام

عادل إمام

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تداولت بعض الحسابات وصفحات على مواقع التواصل خبر وفاة النجم عادل إمام، وفي هذا السياق كشف مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر حقيقية الزعيم ، بعد أنباء متداولة بشكل كبير حول وفاته.

وفي تصريح لصحيفة “اليوم السابع”، نفى مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الممثل أشرف زكي، الأنباء المتداولة خلال الساعات الأخيرة حول وفاة “الزعيم” عادل إمام، حيث وصف “زكي” تلك الأنباء بالكاذبة.

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي مرة أخرى بأنباء حول وفاة عادل إمام، في حين أن شائعة أمس تزامنت مع حضور ابنه، المخرج رامي إمام فى عزاء المحامى فريد الديب المقام فى دار مناسبات عمر مكرم فى التحرير.

وفى سبتمبر الماضي، انتشرت أخبار حول إصابة عادل إمام بمرض “آل زهايمر”، فيما نفى شقيقه المنتج، عصام إمام، كل الشائعات حول تدهور صحة شقيقه عادل، مؤكدا أن “الزعيم بخير وزى الفل”.

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