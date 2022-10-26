مصر.. وفاة 11 شخصا من عائلة واحدة في حادث سير

شارك المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثامين 11 شخصًا من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي بناحية كوبري شرنقاش بمحافظة الدقهلية، صباح يوم الثلاثاء 25\10\2022.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المحلة الكبرى، فور علمهم بخبر وفاة 11 شخصًا وإصابة 6 آخرين جراء وقوع حادث مروع أسفل محور طلخا الجديد على الطريق الدولي الساحلي جمصة المنصورة بين طريقي جمصة ودمياط الشرقي، وبالتحديد بناحية قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وكان ذلك نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل تريلا.

وقد تابعت الأجهزة الأمنية الحادث المروري وفحصت موقعه، حيث تبين أن زوجين، وابنتهما وزوجها، و4 من أحفادهما أبناء ابنتهما، بالإضافة إلى زوجة الابن واثنين من أولاده هم الضحايا.

وتبين من خلال التحريات الأولية أنهم كانوا قادمين من محافظة دمياط إلى مسقط رأسهم بمنطقة المنشية في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.