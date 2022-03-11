مصطفى قمر خارج السباق الرمضاني 2022 في هذا العمل

اضطر الفنان مصطفى قمر لتأجيل تصوير مسلسله الدرامي “حكم نهائي”، والذي كان مقرراً عرضه في شهر رمضان.

ويشاركه البطولة نضال الشافعي، مجدي كامل، نيرمين الفقي، بشرى، وميريهان حسين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج فهمي عبدالعزيز.

ويدور في إطار اجتماعي درامي بعيداً عن الكوميديا التي اشتهر بها مصطفى، وذلك لضيق الوقت وعدم التمكن من الانتهاء من التصوير حتى نهاية الشهر الكريم.

يذكر أن مصطفى قمر شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “فارس بلا جواز”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث جسد دور فارس، الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل 60 يوماً، مقابل الحصول على الميراث “30 مليون جنيه”.

وكان الفنان مصطفى قمر قد بدأ بتصوير أحداث مسلسله الجديد “منحنى خطر” استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2022.

ومسلسل “منحى خطر”، يشارك في بطولته الفنان منذر رياحنة، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد وسيناريو إسلام يوسف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤجل فيها قمر عمله الرمضاني حيث اتهم في وقت سابق أنه يخاف من المنافسة مع نجوم السينما اذ رد عن هذا الاتهام ناكرا ما نسب اليه الا أن سبب التأجيل يكون دائما بسبب التأخر في انهاء العمل ولا يمكننا عرض جزء واحد فقط.