مصطفى قمر يحضر مفاجأة لجمهوره في رمضان 2021

نشر الفنان المصري مصطفى قمر صورة له مع مصفف شعر، ووعد متابعيه بمفاجأة خلال موسم رمضان 2021.

وقالت صحيفة “المصري اليوم”، اليوم الأحد، إن “مصطفى قمر، شوق جمهوره بعدما ظهر في صورة مع مصفف شعر وهو يطرح عليهم سؤالا تشويقيا”.

ونشر مصطفى قمر صورته مع مصفف الشعر، على “انستغرام” وعلق بالعامية: “تفتكروا الدويك بيسرحلي شعري علشان بنصور إيه.. مفاجأة بإذن الله نجاح وتوفيق.. رمضان 2021”.

ولفتت “المصري اليوم” إلى أن الفنان المصري احتفل مؤخرا بتحقيق حلمه وهو افتتاح “أكاديمية قمر”، مشيرة إلى قوله إن هذه الأكاديمية كانت حلم حياته منذ سنوات إلى أن تحقق”.