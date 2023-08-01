مصطفى قمر يكشف موعد طرح "أولاد حريم كريم"

أكد النجم مصطفى قمر في تصريحات صحفية أن الجزء الثانى من فيلم “حريم كريم” حاليا في مرحلة المونتاج والميكساج استعدادا لطرحه خلال شهر آب الجارى، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره ويحمل عددا من المفاجآت.

مصطفى قمر يكشف موعد طرح فيلم “حريم كريم 2”

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة مصطفى قمر، داليا البحيرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان ومن الأبطال الجدد بشرى، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا ئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم محمد كريم، فؤاد محسن، ساندى مراد ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، والعمل يناقش العديد من المشكلات المتعلقة بالزواج في اطار اجتماعى رومانسى لايت.

يذكر أن فيلم حريم كريم تم عرضه منذ 18 عاما وتحديدا عام 2005 وحقق نجاحا لافتا خلال عرضه على شاشات السينما والتليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبد العزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، ادوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم “حريم كريم” حول جيجي كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبد العزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضاً بدون قصد.