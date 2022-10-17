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مصطفى كامل عن أزمة شيرين: كل الدعم لأختي وإحنا تحت أمرها

منذ 18 دقيقة
مصطفى كامل

مصطفى كامل

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كشف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاصيل أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا إنه علم بتفاصيل الواقعة منذ أول أمس عندما اتصل به محامي شيرين عبدالوهاب وأبلغه بالواقعة، وأنه تم احتجاز الفنانة في إحدى المستشفيات.

وأشار كامل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “حضرة المواطن”، مساء الإثنين 17\10\2022، إلى أنه تواصل مع أحد المسؤولين وأخبره أن الواقعة منذ 5 أيام وأن أسرتها هى من أدخلتها، مضيفا: “حسام حبيب كلمني وبلغت المسؤول اللي تواصلت معاه ولكنه قال إن حسام ليس له صفة”.

وأضاف: “كل الدعم لأختي والثروة القومية شيرين عبدالوهاب وإحنا تحت أمرها.. شيرين لم تتصل بنا أو تطلب الدعم، وفي انتظار إشارة منها، وكنا هنروح المستشفى لشيرين مع الفنان أحمد سعد، بس لسه مروحناش، ولكن ملناش دعوة بالناحية الشخصية للفنانة”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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