مصطفي قمر يُلحن لأنغام.. والأخيرة: حابه أغني لون تاني

وعد الفنان مصطفي قمر الفنانة أنغام بتلحين أغنية لها، وجاء ذلك من خلال إستضافة الأخيرة لمصطفى قمر في برنامج “أنغام”.

وقال قمر:”أنغام هي الصوت الحنين والراقي، هعملك لحن وبوعد الجمهور هيسمعوا حاجة حلوة أن شاء الله، وهسمعك كذا حاجة تشوفي أنتي حابه إيه”.

وردت أنغام: “أنا شخصياً مستنية، وحابه أغني لون تاني وطابع مختلف والملحن بيلون صوت المغني”.

يذكر أن آخر أعمال مصطفي قمر هو فيلم “أولاد حريم كريم”، بطولة، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود.

وتدور أحداث أولاد حريم كريم في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى قمر خلاله شخصية كريم الحسيني التي لعبها في الجزء الأول ويتحول إلى صاحب سنتر كورسات بعدما كان أستاذًا به، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته، وذلك بعد مرور 18 عامًا على عرض الجزء الأول.