مصور فلسطيني يفوز بجائزة الصحافة العربية عن أفضل صورة

فاز المصور الفلسطيني محمد أسعد محيسن، بجائزة الصحافة العربية بدبي في دورتها العشرين، عن فئة أفضل صورة صحفية، برعاية الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

وأقيم الحفل مساء اليوم في إمارة دبي بدولة الإمارات، بحضور شخصيات اعتبارية من مختلف مؤسسات الصحافة العربية، وحظيت الفعالية باهتمام بالغ باعتبارها من أهم المسابقات على مستوى الوطن العربي.

ووصف محيسن هذا الفوز بالإنجاز الكبير لفلسطين. كما أهداه لأرواح الشهداء عامة والشهداء الصحفيين خاصة.

وأشار إلى أن المنافسة في هذه المسابقة كانت قوية، لمشاركة مئات المصورين الصحفيين على مستوى الوطن العربي، خاصة المخضرمين منهم.

وشكر محيسن دولة الإمارات وحاكم دبي على رعايته السنوية للمسابقة، معتبراً أنها خلقت تنافسًا وتميزًا بين الصحفيين في العالم العربي.

وحقق محيسن عامً 2018 المركز الرابع على العالم في جائزة البوى الأمريكية، والثالث على العالم في مسابقة (35 جائزة) في روسيا، والمركز الثاني على الوطن العربي في جائزة الشارقة للصورة العربية، كما فاز سابقا بالجائزة الكبرى عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي نظمتها منظمة الأوتشا التابعة للأمم المتحدة.

يعتبر محيسن أول صحفي بحري في قطاع غزة، استطاع التقاط مشاهد من عمق البحر، ونشرها عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب “مغامرات الغوص” والتي تحظى بمتابعة كبيرة.