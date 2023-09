فيديو.. لحظة مروعة لاجتياح موجة عارمة مطعما في إفريقيا

ضربت موجة عارمة الشاطئ وأغرقت مطعما في جنوب إفريقيا الأحد الماضي ما أدى إلى إصابة 20 شخصا وقيل إن طفلا جرفه الموج إلى البحر.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اجتياح الموجة لمطعم في “مارينا بيتش”، حيث كان الناس يتدافعون للعثور على طفل يقال إن المياه جرفته.

وقال مصور الفيديو إنه كان يشاهد مباراة رجبي عندما ظهرت فجأة موجة مد عالية على الشاطئ، وداهمت المطعم، مضيفا: “لقد جرفت المياه طفلا إلى البحر، لكن تم إنقاذه لاحقا”.

وكانت هذه الحادثة مجرد واحدة من عدة حوادث تم الإبلاغ عنها في جنوب إفريقيا. حيث ذكرت تقارير أن مطعما آخر في خليج كالك تعرض أيضا لموجة كبيرة تسببت بأضرار جسيمة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

Shocking moment as a massive wave crashed into a South African beach restaurant, leaving several injured. pic.twitter.com/bT9K7vnEDe

— AccuWeather (@accuweather) September 18, 2023