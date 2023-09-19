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فيديو.. لحظة مروعة لاجتياح موجة عارمة مطعما في إفريقيا

منذ دقيقتين
اجتياح موجة عارمة مطعما في جنوب إفريقيا

اجتياح موجة عارمة مطعما في جنوب إفريقيا

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ضربت موجة عارمة الشاطئ وأغرقت مطعما في جنوب إفريقيا الأحد الماضي ما أدى إلى إصابة 20 شخصا وقيل إن طفلا جرفه الموج إلى البحر.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة اجتياح الموجة لمطعم في “مارينا بيتش”، حيث كان الناس يتدافعون للعثور على طفل يقال إن المياه جرفته.

وقال مصور الفيديو إنه كان يشاهد مباراة رجبي عندما ظهرت فجأة موجة مد عالية على الشاطئ، وداهمت المطعم، مضيفا: “لقد جرفت المياه طفلا إلى البحر، لكن تم إنقاذه لاحقا”.

وكانت هذه الحادثة مجرد واحدة من عدة حوادث تم الإبلاغ عنها في جنوب إفريقيا. حيث ذكرت تقارير أن مطعما آخر في خليج كالك تعرض أيضا لموجة كبيرة تسببت بأضرار جسيمة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات هناك.

وفي لينتجيسكليب، قتلت امرأة تبلغ من العمر 93 عاما وأصيب رجل عندما اصطدمت موجة بموقف للسيارات.

وحذرت السلطات الجنوب إفريقية السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل لاتخاذ احتياطات إضافية، والبقاء بعيدا عن الماء حتى تتحسن الظروف.

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