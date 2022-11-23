مطعم الشيف نصرت في أبوظبي يثير غضب رواد مواقع التواصل

أثار الشيف نصرت في الايام السابقة موجة من الانتقادات بعد ان شارك متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفاتورة احد الزبائن في مطعمه بفرع أبوظبي، حيث وصلت الفاتورة الى ما يعادل 167 ألف دولار أميركي ما جعل رواد التواصل في حالة استياء على خلفية الاسعار الاجرامية.

وفي التفاصيل قد تعرض الشيف التركي “نصرت غوكشيه” لهجوم وانتقادات قاسية بعد نشره صورة لفاتورة أحد زبائنه الذين ارتادوا فرع مطعمه في أبوظبي.

وتوجَّه الشيف نصرت عبر حسابه في موقع إنستغرام لمشاركة متابعيه، الذين يصل عددهم 49 مليون متابع، صورة الفاتورة تبلغ قيمتها 615 ألف درهم إماراتي (ما يعادل 167 ألف دولار أمريكي) مرفقًا إياها بتعليق: “الجودة ليست باهظة الثمن”.

وصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قيمة الفاتورة، حيث ضمت شرائح لحم مغطاة بورق الذهب، لحم الضلوع، وكارباتشيو اللحم، والبطاطا المقلية وبعض الحلويات بينها البقلاوة والحلقوم، كما تبين أن الضيوف طلبوا عدة زجاجات لمشروبات كحولية، وماء وعصير موهيتو.

ومن خلال الفاتورة، يمكن الملاحظة أن عدد الضيوف كان 14 شخصًا، كما هو مدون أعلاها، أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من سلسلة مطاعم نصرت، فضلًا عن إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين.

فعلَّق إحدهم: “هذا أمر سخيف، سيساعد هذا المبلغ من المال قرية بأكملها على النجاة من الموت.. هذا مروع”، وأضاف آخر: “هذا جنون، لا يتعلق الأمر حتى بالطعام الجيد هذا تسعير إجرامي، وعلَّق أحد الأطباء: “رؤية هذه الفاتورة والتفكير في مرضاي الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة زراعة الكبد يجعلني حزينًا”.