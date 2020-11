معادلا رقم شوماخر … هاميلتون يفوز بلقب فورمولا 1 للمرة السابعة

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد فوزه اليوم الأحد بجائزة تركيا الكبرى على حلبة إسطنبول بارك، للمرة السابعة، ليعادل الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني المعتزل مايكل شوماخر، ويصبح السائق الأكثر نجاحا طوال تاريخ السباقات.

وحقق هاميلتون، البالغ 35 عاما، هذا الإنجاز في أجواء باردة وماطرة وعلى حلبة زلقة في مدينة إسطنبول، بعدما تفوق بلفة كاملة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي كان منافسه الوحيد على اللقب. وتراجع بوتاس بعد أن انزلقت سيارته في اللفة الأولى من السباق.

وأصبح هاميلتون الآن يتفوق على جميع أقرانه في عدد مرات الفوز في السباقات وعدد مرات الانطلاق من المركز الأول، وعدد مرات الصعود على منصة التتويج.

بدأت مسيرة هاميلتون في عالم سباقات السيارات في سن الثامنة وفاز بأول بطولة كارتينغ في بريطانيا عندما كان في سن العاشرة. وسجّل هاميلتون اسمه ضمن برنامج السائقين الشبان في مكلارين في عقد تنشئة في عام 1998.

في عام 2003 بات هاميلتون بطلا لبطولة رينو لسباقات السيارات في بريطانيا بعد فوزه بعشرة سباقات. كما فاز هاميلتون بلقب السلسلة الأوروبية (الفئة الثالثة) في عام 2005 بعد أن حقق 15 انتصارا وبعد تسجيل أسرع زمن عشر مرات وانطلق من موقع أول المنطلقين في 13 سباقا.

كما فاز أيضا بسباق جائزة موناكو الكبرى لسباقات (الفئة الثالثة). فاز هاميلتون ببطولة جي. بي. 2 في عام 2006 في أول موسم في سلسلة البطولات المغذية لسباقات الفورمولا 1. وحقق هاميلتون الفوز بخمسة سباقات وسجل أسرع زمن ست مرات بما في ذلك الفوز في موناكو والفوز مرتين في سيلفرستون.

The first to congratulate Lewis… Seb! 🥰#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/hh0InuWwkM

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020