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معايدات من الوسط الفني لإليسا

27 - أكتوبر - 2021
إليسا

إليسا

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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية إليسا هذه النجمة الاستثنائية بكل ما للكلمة من معنى: استثنائية بأعمالها وفنها وصوتها وإحساسها. كثر هم النجوم الذين عايدوها الفنانة نوال الزغبي التي كتبت : كل عام وانت بالف خير كل عام وانت نجمة فارقة بسما الفن.

من ناحيته كتب الفنان زياد برجي: “عقبال المية يا أحلى رفيقة بالدني بحبّك أنا”

الفنان وائل جسار: بتمنالك الصحة والنجاح الدائم العمر كلو

الممثلة جيني اسبر: كل سنة وانتي بألف خير ونجاح وتفوق الفنانة الأنسانة الراقية اليسا عاقبال المية

الفنان رامي جمال : كل سنه وانتي جميله وقلبك وفنك اجمل من بعض كل سنه وانتي صديقه واخت غاليه جدا والله ربنا يسعدك واشوفك انجح واصح

الشاعر تامر حسين : كل سنة وأنتى طيبة وبخير وإنسانة بمعنى الكلمة وفنانة ومهمومه بقضايا بلدك وصاحبة رأى حقيقى من أرقى الناس Bouquet وعقبال سنين جايه بنجاح وتميُز وكل خير ليكى ول لبنان وأهلها الطيبين

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