معتصم النهار لـ”صوت بيروت انترناشونال”: نادين نجيم ممثلة مجتهدة وسعيد بتعاوننا مجدداً

اجتاز الممثل معتصم النهار سلم النجومية بسرعة كبيرة واستطاع ان يحتل قلوب الناس وتحديد الصبايا وذلك من خلال اعماله ووسامته بعدما قدم العديد من الادوار التي جعلته منافسا قويا في عالم الدراما التلفزيونية. قدم اخيرا مسلسل Dna الذي عرض على منصة شاهد وحاليا يعرض له “خرزة زرقا” على شاشة OSN. كما يتحضر لتصوير مسلسل “صالون زهرة” الى جانب نادين نسيب نجيم حول كل هذه المواضيع ماذا يقول معتصم النهار لـ “صوت بيروت انترناشونال” : “اعتبر ان مسلسل “خرزة زرقا” متعب لانه اخذ منه جهدا كبيرا على كل الاصعدة لجهة الاداء فالمشاهد يراها شخضية سهلة على الشاشة لكنها صعبة لناحية التمثيل فهي خالية من الادوات التي يعكز عليها الممثل فكان المطلوب ان يكون ادائي عفويا علما انه لا يحمل اي ابعاد نفسية والحمد الله ان ردة فعل الناس جيدة جدا . اما عن متابعة عرضه في شهر رمضان المقبل بما انه يتالف من 60 حلقة اكد معتصم انه لا يعرف ما هي خطة osn لانها بين خيارين اما تكملته في الشهر الفضيل ام بث الموسم الثاني في موسم الخريف المقبل.

وعن موعد بدء تصوير مسلسل “صالون زهرة” يقول “سنبدأ بالتصوير منتصف شهر ابريل المقبل وهو يجمعني للمرة الثانية مع النجمة نادين نسيب نجيم وانا سعيد بهذا التعاون مجددا فهي ممثلة مجتهدة وتضيف لاي عمل تشارك فيه اما دوري في هذا المسلسل فهو كاركتير مميز ولا استطيع ان افصح عن تفاصيله الان.

اما بماذا يعلق على تغريدته التي كتها على تويتر ومضمونها عن الحسد وهل قصد انه محسود من زملائه في الوسط الفني خاصة انه قدم اكثر من عمل درامي في الاشهر الاخيرة فيؤكد معتصم النهار قائلا “كلا لم اقصد ان المح لاحد بل هي خاطرة مرت في رأسي فاحببت ان اكتبها لان الحسد موجود ويضعف طاقة الانسان الحسود وتمنعه من الانجاز .

وهل كان راضيا عن مسلسل DNA الذي عرض على منصة شاهد قال “بصراحة هذا العمل كان من المشاريع التي عولت عليها وتمنيت ان يراني الجمهور انا ودانييلا رحمة بأسلوب جديد وانا اعتبر ان النص الذي كتبته ريم حنا جميل جدا واخراجه مميز للمثنى صبح وشركة “ايغل فيلمز” وفرت كل الامكانيات انما الظرف العام لم يساعده واتمنى ان يحصل ذلك في المرة المقبلة.

وعن كيفية توقيعه عقد احتكار مع شركة “صباح اخوان” يقول معتصم “كلا لم اوقع عقد احتكاري والتزامي مع المنتج صادق صباح شفهي لكن عندما اوقع عقد لعمل ما يكون هناك بند ينص على التشاور في الاعمال التي انفذها خارج اطار الشركة.

وعما اذا كان تلقى عروض للمشاركة في اعمال سورية بحتة اكد ” انه كل سنة يتلقى عروضا من الدراما السورية البحتة واخرها كان “حارة القبة ” للمخرجة رشا شربتجي لكننا للاسف لم نتفق لاسباب عدة منها التوقيت واهدافي في الوقت الراهن مختلفة والتزامي مع المنتج صادق صباح وابنته لمى صباح حتمت علي ان اكون ضمن فريق هذه الشركة في المرحلة المقبلة.

وعن تاخره في دخول الدراما المصرية ماذا قال ؟ “كان لدي مشروع في مصر وآخرها مشاركتي في “حرب اهلية” مع النجمة يسرا لكن الاتفاق لم يتم وايضا عرض علي السنة الماضية دور بطولة في مسلسل “هجمة مرتدة” الى جانب احمد عز وهند صبري لكن كورونا خربت كل الترتيبات.

واخيرا عن تجربته في مسلسل “اسود فاتح” الى جانب هيفاء وهبي يعلق معتصم النهار “احببت ان اجرب نفسي باللهجة المصرية من خلال هذا العمل فكان فرصة اتاحتها لي شركة “صباح اخوان” وانا تعلمت من هذه التجربة.