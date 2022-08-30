الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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معجبو محمد رمضان يطاردونه.. والأمن يتدخل

منذ 36 دقيقة
محمد رمضان

محمد رمضان

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طارد معجبو الفنان المصري محمد رمضان في منطقة بولاق أبو العلا شمال القاهرة، وتدخل أفراد الأمن لمنعهم من الوصول إليه.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه على “إنستجرام”، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد “على الزيرو” في منطقة بولاق أبو العلا، يظهر حفاوة الجمهور به.

ووثق الفيديو التفاف المعجبين حول محمد رمضان ثم تحولهم لمطاردته في شوارع الحي الشعبي بالقاهرة لالتقاط الصور معه، ليتدخل الأمن ويحول بينهم وبينه.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلًا: “شكرا أهالي بولاق أبو العلا على تعاونكم وحسن استقبالكم لنا النهارده أثناء تصوير فيلم (ع الزيرو).. قريبا بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح”.

ويواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد “على الزيرو”، الذي قال عنه في وقت سابق: “الفيلم دراما وأكشن ويناقش قضية اجتماعية مهمة، وإلى جانب قصة الحب هناك علاقة جميلة بين الأب وابنه، بالإضافة إلى وجود أغاني في العمل”.

ونشرت شركة “العدل جروب” عدة صور من كواليس تصوير فيلم “على الزيرو”، وعلقت: “شركة العدل جروب تشارك الجمهور كواليس فيلم على الزيرو بطولة النجم محمد رمضان، تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد العدل”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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