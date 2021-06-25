معلومات لم تسمع بها من قبل عن عالم الجن المخيف!

عالم غريب ومخيف، نسمع عنه قصصاً مرعبة، وفي الموروثات الشعبية هناك العديد من الروايات والأساطير التي تحدثت عن عوالمه وكذلك مؤلفون خصصوا إنتاجهم الفكري في البحث عنه… انه عالم الجن.

طبيعة الجن

ذكر موقع “النهار” انه ورد في الرويات الاسلامية أن الجن هم مخلوقات من النار، هم كتلة واحدة ليس لهم معدة او أحشاء، لهم ألوان كثيرة تماماً كالموجودة في لهب النار كالأصفر، الأحمر، الأزرق، الأخضروالأسود.

أنواعهم

للجن أنواع عدة تعكس طباع هذه المخلوقات الخفية:

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الضوئيون

وهذا النوع مختص بالمسلمين فقط، وهم أحفاد الذين عاشروا زمن الرسول محمد وحضروا معه دعوته للإسلام وهم أقوى أنواع الجن على الإطلاق، ولكن أنواعهم قليلة قياساً ببقية الأنواع، ويستطيع الجني الضوئي قتل مائة شيطان بضربة واحدة في المعارك والحروب التي تحدث بين المسلمين والشياطين .

القمريون

وهذا النوع يمثل من حيث العدد 80% مسلمين و20% شياطين، وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد الضوئي ويستطيع أبناء الجن الضوئي والقمري التزاوج دون غيرهما من الانواع الأخرى فيما لو كانوا من المسلمين، أما الشياطين فلا يتكاثرون إلا بواسطة القطط.

الجن الناري

هم أصل الجن، لم يكن موجوداً أي نوع في بداية خلق الجن إلا الناريون، مثل أبليس وأولاده، ويمثل هذا النوع العدد الأكبر في عالم الجان ويصل عددهم تقريباً إلى النصف من أعدادهم في الكون.

المائيون

يعيشون في الماء، وهم فصيلة كبيرة ومهمة جداً منهم علماء وأطباء ومقاتلون، وإذا أراد هذا النوع من الجن الطيران فإنه يتحرك بمساعدة بخار الماء وبخطوط ضوئية معقدة.

الترابيون

يسكن الجان الترابيون الأرض وباطنها، ويستطيع هذا النوع التنقل في باطن الأرض بسرعة عجيبة من خلال الشقوق والفراغات ويستطيعون استخدام أنفاق خاصة.

هذا النوع يعتبر من أقصر أنواع الجن من حيث الطول بل هم أقزام وهم أكثر أنواع الجن احتكاكاً بالإنسان الذي يتواصل معهم في أعمال السحر والشعوذة.

يسكن الترابيون البيوت والمنازل المهجورة وهم أكثر نوع يستخدمه السحرة لإتمام السحر عند الأنس لأنه لا يطير ولديه القدرة على الاختباء في باطن الأرض وبين الجداران والشقوق.

الجن العادي

يسكنون البيوت والمراحيض، لا يؤذون إلا فى حالات نادرة، هم أضعف أنواع الجن من حيث القوة البدنية.