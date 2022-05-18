ما لم تعرفه عن الدولار الأسود وكيف يتم استخدامه!

امتلك الدولار الأمريكي قوته وتحول لعملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز.

يعتبر الدولار الأمريكي اوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية، وهو كذلك العملة الرسمية لبلدان كثيرة والعملة المستعملة بحكم الواقع في بلدان أخرى، إذ تستعمل في السوق أوراق الاحتياطي المركزي (وأحيانًا عملاته المعدنية).

اعتبارًا من 10 فبراير عام 2021، بلغ مقدار الدولار المتداول في السوق 2.10 تريليون دولار، منها 2.05 تريليون على هيئة أوراق الاحتياطي الفدرالي (والخمسون مليارًا الباقية بهيئة عملات معدنية وأوراق بنكية أقدم).

الدولار الأسود

ظهر مصطلح الدولار الأسود في فترة ازدهار وانتشار التجارة غير المشروعة، حيث كان التجار يقومون بدهن الدولار الحقيقي بمادة سوداء تشبه الورنيش، وذلك حتى يستطيعوا استخدامه في عمليات التهريب.

من هنا قام البعض باستغلال هذا الدولار الأسود في عمليات النصب والاحتيال رغم إن الدولار الأسود كان في حقيقته دولار حقيقي ولكنه مدهون بطلاء أسود، إلا أن هناك الكثيرين قاموا باستعمال دولارات مزيفة ووهم ضحاياهم بأنهم سيصبحون أغنياء بسهولة وييسر من خلال أخذ كمية كبيرة من هذه الدولارات السوداء.

تبييض الدولار الأسود

بعدما انتشر الدولار الأسود بدأ المحتالون في عمليات النصب المختلفة حول الدولار الأسود، حيث تمت عمليات النصب تحت اسم تبييض الدولار، ومن هنا اختلط الأمر على الناس وبدأوا يتساءلون ما حقيقة الدولار الاسود.

هناك الكثير يبحثون عن طرق مختلفة ورخيصة لإزالة هذه المادة الشمعية التي تغطي الدولار الأسود، فمنهم من يلجأ إلى الخل ومنهم من يبحث عن أي طريقة سهلة أخرى تكون بسيطة وغير مكلفة، ومن هنا يجدر الإشارة إلى أن هناك محلول كيميائي معين يمكنه إزالة الشمع الموجود على الدولار الأسود.

تاريخ الدولار الأسود

هناك مجموعة من الإفريقيين وبالأخص من بلاد كينيا وبركينا فاسو وسيراليون الذين قاموا بالترويج عن دولارات ذات لون أسود وسموها الدولارات السوداء، ويجب معرفة أن هذه الدولارات كانت في بادئ الأمر حقيقية، وكان هناك الكثير يتعامل بها ويشتريها، إلا أنها بعد ذلك أصبحت طريق للنصابين والمزورين.

الجدير بالذكر في تلك المسالة إن الدولارات السوداء هذه عبارة عن دولارات حقيقية تم استعمالها في فترة معينة من الزمن، حيث استخدمت عن طريق طلاء الدولار بمادة سوداء ومن ثم بيعه وتهريبه، وبعد أن انتشر قام الكثير باستخدام أوراق عادية بحجم الدولارات ودهنها بمادة سوداء ووهم الناس أنها دولارات سوداء.

كذلك هناك حوالي من 1 إلى 5% فقط منهم صادق، أما الباقي فهو نصب واحتيال وغير حقيقي، وهذه الفكرة تعتبر قد انتشرت وبشدة في الفترة الماضية، ومن خلال البحث عن هذا الموضوع تم اكتشاف أن هناك نسبة كبيرة تحذر هذا الدولار الأسود، وتحذر من التعامل به بتاتًا، وهناك الكثير من الناس غير المقتنعين بقصة الدولار الأسود هذه ولا يصدقون بها، حيث يقولون إنه عبارة عن خدعة ولا يوجد شيء اسمه دولارات سوداء من الأصل.

الدولار الأسود وعمليات النصب

إن أغلب الدولارات السوداء الموجودة حالياً تعتبر مزورة، حيث أن هناك أشخاص كثيرون لا يعلمون المواصفات الحقيقة للدولار الأسود ولا يعلمون ما حقيقة الدولار الاسود، حيث يكون من السهل أن يتم النصب عليهم بسهولة عن طريق وهمهم بأنهم سيصبحون أثرياء بسرعة.

من أشهر عمليات النصب التي تتم في هذا الموضوع، هو قيام بعض الأشخاص بتوضيح لك العملية كاملة أمام عينيك حتى لا يصيبك الشك، حيث يقوم أحدهم بغسل ورقة من الدولارات السوداء أمامك، لتظهر عملة حقيقية، ثم يتحجج لك أنه لا يملك النقود الكافية لشراء مادة التبييض الخاصة بتبييض النقود، لتقوم أنت بشراء هذه النقوم منه بمنتهى السذاجة.

كما أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بعمليات نصب مختلفة باستخدام خفة اليد، حيث يقول لك أحدهم أنه سيغسل لك ورقة النقود هذه، ثم يقوم بحركة خفية يد بسيطة ويستبدلها بورقة أخرى من عنده، ويعطيك هذه الورقة على أساس أنها ورقتك.

مواصفات الدولار الأسود الحقيقي

تقدر مصادر متابعة في لبنان نسبة الدولار الأسود المسوق بقرابة 5 في المئة من حجم الأموال المتداولة في السوق اللبنانية، إضافة إلى نسبة عالية وغير محدّدة من الدولارات المجمّدة، أي الدولارات الحقيقية غير القابلة للتداول مع الخارج.

وتجنّباً للوقوع في شرك عصابات ترويج الدولار الأسود المغشوش أو المزور، على المواطن بالدرجة الأولى عدم شرائه لعدم قانونيته. أما في حال التعامل به فهناك بعض المواصفات الموجودة في الدولار الأسود والتي تساعدك على معرفة الدولار الأسود الحقيقي حتى لا يتم النصب عليك في هذا الموضوع، وهذه المواصفات على النحو التالي:

يجب أن تكون العلامة الخاصة بالدولار ظاهرة، أي أنه عند ما تقوم بلمس الورقة بأصابعك ستجد بعض التعرجات الظاهرة على السطح، والتي يمكنك الشعور بها، وهذه التعرجات تمثل مثلاُ علامة 10 في الورقة 10 دولار، وهذا يعتبر من أبرز العلامات التي تمكنك من معرفة الدولار الأسود الحقيقي.

يجب أن تلاحظ أن ورقة النقود تحيط بها مادة رقيقة جدًا تشبه مادة الشمع أو البلاستيك، وهذا لحماية العملة.

يجب أن تكون عملة طبيعية وإذا قمت بقص هذه العملة ستجدها من الداخل عملة حقيقية وليست ورق أسود.