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معه عربة لنقل أغراضه.. عراقي يسير على الأقدام من بريطانيا إلى مكة

منذ 12 ساعة
مكة

مكة

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وصل العراقي آدم محمد إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد نحو 6 أشهر من انطلاقه من بريطانيا، سيرا على الأقدام، في رحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج.

محمد الذي انطلق من بريطانيا في 1 أغسطس/آب الماضي يواصل رحلته وأمامه عربة ذات ثلاث عجلات يستخدمها لنقل أغراضه، برفقة كلب عثر عليه في صربيا، بحسب وكالة “الأناضول”.

قال محمد ذو الأصول العراقية والذي يعيش في بريطانيا منذ 25 عاما، إنه يسعى للوصول إلى مكة في يوليو/تموز المقبل.

وعن سبب خوضه هذه التجربة قال إنه وجد باعثا داخليا يقول له إن بإمكانه السير طوال الطريق من منزله إلى مكة، مؤكدا أنه لم يتمكن من تجاهل هذا الباعث.

وبين أن تجهيزه للرحلة استغرق شهرين، وأن منظمة بريطانية مدت يد العون له.

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