مع اقتراب شهر رمضان.. نصائح تبقيك نشيط خلال الصوم

أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن السبب الأساسي في الشعور بالكسل يرجع إلى قلة نسبة السوائل في الجسم، وهذا الأمر يحدث بنسبة ملحوظة في نهار الشهر الكريم رمضان خلال الصيام.

فنقص السوائل في الجسم خلال الصيام يعد من الأمور المسببة للشعور بالكسل والتعب والإرهاق، ولذا يجب تعويض الجسم بما تم نقصه منه، مع القيام ببعض النصائح التي قدمها التقرير المنشور في موقع “webmed” للشعور بالنشاط والحيوية، ومنها:

1- قلل من تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين، لأنها تتسبب في زيادة شعورك بالكسل في اليوم التالي، واستبدلها بالأعشاب الطبيعية.

2- أكثر من تناول الماء في الفترة بين الافطار والسحور، لأن السوائل لها فاعلية في تنشيط خلايا الجسم، كما يمكنك تناول العصائر الطازجة الخالية من السكر.

3- اهتم بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضراوات الورقية، وأيضا الفواكه كالبرتقال والتفاح والفراولة، فيمكنك تقسيم الوقت بين الإفطار إلى السحور وتناولهم.

4- عليك تناول وجبة سحور قليلة الدسم، والملح، وذلك للحد من العشور بالعطش والكسل في اليوم التالي خلال ساعات الصيام.

5- أثناء تناولك لوجبة الإفطار أو السحور ابتعد عن تناول الأطعمة السريعة والمقلية، لأنها تزيد من شعورك بالكسل في اليوم التالي.

6- يمكنك تناول كوب من الزبادي بعد وجبة السحور، فهو يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها، وأيضا يساهم بشكل ملحوظ في تقليل حدة الشعور بالكسل.