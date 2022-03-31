مع اقتراب فصل الصيف.. عادات غير صحية تلحق الضرر بجسمك

عندما نتحدث عن روعة الصيف، نفكر على الفور في العشب الطازج والرائحة الحلوة للزهور والفواكه الموسمية المثيرة، والخروج الى البحر، ومع ذلك يجب ألا نتجاهل الأشياء التي قد تجعل هذا الموسم مزعجًا.

ولكن، الصيف كغيره من الفصول، لا يخلو من أن يعرض الفرد لبعض المخاطر، حيث يقوم المواطن ببعض العادات الصيفية التي تأو بآخر على صحة الفرد.

فيما يلي، بعض العادات الصيفية غير الصحية التي يجب عليك تجنبها وفقا لموقع ” webmd”:

مشروبات الانتعاش على البحر:

ما الذي يمكن أن يكون أفضل من رشفة من مشروب بارد منعش في يوم حار ومشمس؟ يتم استهلاك مجموعة متنوعة من المشروبات، على نطاق واسع خلال فصل الصيف نظرًا لخصائصها المنشطة. ومع ذلك ، فإن معظم هذه المشروبات مليئة بالسكر، مما يجعل استهلاكها المنتظم عادة غير صحية.

لا تنطبق كريم واقي من الشمس أو المرطب:

يمكن للطقس الرطب المتعرق أن يجعل المرء متشككًا في وضع طبقة من الكريم على الوجه. ومع ذلك ، سواء في الصيف أو الشتاء ، تحتاج بشرتك إلى البقاء رطبة ومرطبة لتعمل بشكل جيد. لذلك، يوصى بعدم التخطي مطلقًا مرطبات واقي من الشمس خلال فصل الصيف لمنع مخاطر أضرار أشعة الشمس وحب الشباب وحروق الشمس والسرطان ومضاعفات الجلد الأخرى.

عدم تغطية نفسك:

عدم الرغبة في تغطية الجسم أثناء الصيف أمر مفهوم، نظرًا للظروف القاسية والتعرق، ومع ذلك ، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس يمكن أن يعرض الجلد لخطر أضرار أشعة الشمس الخفيفة إلى الشديدة. لذلك ، لمنع ذلك ، تأكد من تغطية جسمك جيدًا وارتداء قماش يسمح بمرور الهواء.

سوء إدارة النوم:

مع اقتراب الصيف، اليوم أطول وستصبح الليالي أقصر، ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة لتقليل وقت النوم، حتى خلال فصل الصيف ، يجب ضمان الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم المتواصل للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه.

عدم ممارسة الرياضة:

لا يحتاج المرء إلى القيام بأي شكل من أشكال التمارين الرياضية القاسية للتعرق ، حيث يمكن للحرارة والرطوبة القيام بالعمل بشكل جيد، ومع ذلك، يجب ألا يمنعك الطقس المتعرق من ممارسة النشاط البدني. تأكد من الحفاظ على ممارسة روتينية منتظمة لضمان شمولية الصحة.