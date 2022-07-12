مع بداية موسم البحر.. هل تحتاج فروة رأسك للحماية من الشمس؟

مع بداية موسم الصيف، يُكثر النساء تمضية نهارهم على البحر للاستمتاع بأشعة الشمس القوية. قد يحذر البعض دائماً من عدم الاعتناء بالبشرة ووضع أوقية لها، ولكن ينسى البعض الآخر أهمية الاعتناء بالشعر.

تعرفي معنا على واقي الشمس للشعر وفروة الرأس، وأنواعه، وكيف يمكنك استخدامه.

هل تحتاج فروة رأسك للحماية من الشمس؟

قد تبدو فكرة وضع واقٍ من الشمس على شعرك وفروة رأسك غريبة بعض الشيء في البداية. ومع ذلك، اتضح أن واقي الشمس للشعر موجود فعلاً، رغم عدم ذياع صيته.

علاوة على ذلك، فإن له بعض الفوائد المثبتة علمياً.

وفقاً لدراسة ألمانية أجريت عام 2019، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالشعر تماماً مثل الجلد؛ ما قد يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر.

اتضح من خلال المدرسة أن قضاء الكثير من الوقت في الشمس يمكن أن يؤدي إلى تلف بنية الشعر ولونه، كما يمكن أن يحترق جلد فروة الرأس في الشمس؛ ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ووفقاً لدراسة إسبانية أجريت عام 2015، فإن الشعر يوفر مستوى معيناً من الحماية لفروة الرأس، اعتماداً على كثافة الشعر، لكنه لا يوفر الحماية الكاملة.

أنواع منتجات واقي الشمس للشعر وفروة الرأس

على الرغم من أن إضافة واقي الشمس لشعرك وفروة رأسك إلى روتينك خطوة ضرورية للحفاظ عليه، إلا أنك لن تقومي بالتأكيد بوضع كريم الشمس اليومي على خصلات شعرك.

بشكل عام، لديك 4 خيارات عندما يتعلق الأمر بحماية الشعر وفروة الرأس من أشعة الشمس:

المسحوق

المساحيق طريقة خفيفة للغاية للحصول على حماية من الشمس لشعرك وفروة رأسك دون أن تشكل طبقة ثقيلة على الشعر، كما أن المساحيق تقوم أيضاً بامتصاص الزيت الزائد وإضافة القليل من الحجم للشعر.

رذاذ الشعر

البخاخات هي أخف منتج بعد البودرة. يمكن أن تكون أيضاً طريقة رائعة لإضافة الرطوبة واللمعان للشعر، كما أنها تأتي أحياناً مع بلسم يمكن تركه على الشعر لترطيب مضاعف، خاصة إذا كنت تستخدمين الكثير من أدوات التصفيف بالحرارة.

الكريمات والمستحضرات

الكريمات والمستحضرات هي أثقل الخيارات، وتعتبر الخيار الأفضل إذا كنت تنوين السباحة؛ لأنها توفر طبقة أكثر سمكاً من الحماية، ولن تتسرب بسهولة في الماء.

القبعات والأوشحة

إذا كنت لا تريدين وضع أي منتج على شعرك؛ يمكنك دائماً اختيار قبعة أو وشاح لحماية الجزء العلوي من جسمك.

حتى إن هناك ملابس وقبعات بها عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) لتوفير حماية إضافية.

كيفية وضع واقي الشمس على الشعر

إذا اخترتي منتج حماية من الشمس يعتمد على البودرة لفروة رأسك، فاتبعي الإرشادات الموجودة على العبوة. ستطلب منك معظم المنتجات أن تضعي البودرة على طول خط فرق الشعر على الشعر الجاف. ثم دلكي المسحوق برفق على فروة الرأس.

عندما يتعلق الأمر برذاذ واقٍ من الشمس للشعر، فإن التطبيق بسيط جداً. انتظري حتى يجف شعرك (ما لم تخبرك التعليمات باستخدام المنتج على شعر رطب). ثم رشي المنتج من الجذور إلى الأطراف، ووزعي الرذاذ بالتساوي على الشعر.

من الأفضل أن تقومي بتمشيط الشعر بعد رش الرذاذ للتأكد من أن الشعر تم تغطيته بشكل جيد، وكيلا يبقى أثر واضح للرذاذ.

بالنسبة إلى المستحضرات والكريمات، تعمل بعض المنتجات تماماً مثل واقي الشمس العادي: ببساطة ضعيها وادهنيها. ولكن قد تتطلب المنتجات الأخرى تركها لفترة محددة ثم غسلها، لذلك تأكدي من قراءة العبوة واتبعي التعليمات بعناية.

انتبهي في حال كان لديك إكزيما أو حساسية وبعض النصائح الأخرى

في حين أن الواقي الشمسي الاحترافي لمنتجات الشعر يجب ألا يضر بفروة رأسك أو شعرك، إلا أنه يجب على بعض الأشخاص توخي الحذر.

على سبيل المثال، إذا كنت تعرفين أن لديك بشرة حساسة، أو تعانين من حالة جلدية مثل الإكزيما، فقد ترغبين في توخي المزيد من الحذر.

قومي دائماً بإجراء اختبار رقعة، أو استشيري طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربة مسحوق جديد لفروة الرأس أو الشعر لأول مرة.

تجنبي استخدام واقي الشمس المخصص للبشرة على شعركِ؛ إذ يمكن أن يؤدي استخدامه على شعرك إلى جعله دهنياً.

كما لا ينصح الخبراء بمحاولة صنع واقيات الشمس منزلياً؛ لأنها لا توفر حماية كافية من الشمس. من الأفضل شراء واقيات الشمس الطبية أو المصنعة بعامل حماية قوي.

وإذا كان لديك شعر مصبوغ، فعليك توخي المزيد من الحذر من أشعة الشمس؛ تكون البشرة في فروة الرأس أكثر مسامية بعد القيام بصبغه، ما يعني وجود بروتين أقل للحماية؛ لذلك، فهي بحاجة إلى مزيد من العناية.