مغني راب روسي ينتحر هرباً من التعبئة الجزئية التي فرضها بوتين

انتحر مغني الراب الروسي بيتونين، لتجنب التجنيد والقتال في الحرب الجارية في أوكرانيا، بعدما سجل مقطع فيديو مباشرا أخبر فيه جمهوره بقراره إنهاء حياته، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وظهر إيفان بيتونين (27 عاما) وهو مغني راب من كراسنودار جنوبي روسيا، واسمه الفني “ووكي”، في مقطع فيديو نشره على قناته في تطبيق تليغرام، وهو يقول إنه لا يريد أن “يحمل ذنب القتل”. وتم في وقت لاحق حذف مقطع الفيديو، حسب موقع “أفيشا” الإلكتروني.

وأضاف المغني الراحل “لست مستعدا للقتل من أجل أي أفكار”. وذكر موقع ” 93 دوت رو” الإلكتروني أنه جرى العثور على جثمان الموسيقي بجوار مبنى متعدد الطوابق في كراسنودار.

وقال بيتونين إنه حصل على إعفاء من التجنيد بسبب مشاكل نفسية، غير أنه خشي أن يشمل قرار التعبئة الجزئية -الذي أعلنته السلطات الروسية- جميع الرجال في سن التجنيد.

وكان بيتونين طرح ألبوما جديدا -أمس الجمعة- حمل اسم “ووك أوت بوي 3″، وطلب من جمهوره الاستماع له ولأغانيه السابقة لفهمه بشكل أفضل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، يوم 21 من سبتمبر/أيلول المنصرم، بـ”تعبئة جزئية”، باستدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط.

The Russian rapper Ivan Petunin has committed suicide.

He recorded a message to his fans about mobilization.

He said he refuses to murder another man.

He said Putin has taken all Russian men captive, leaving them with 3 choices: becoming a murderer, going to prison or suicide. pic.twitter.com/4TCiXC2DDc

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2022