مغني روسي.. يعيد سلسلة "ستاربكس" مجدداً الى العمل ولكن!

بسبب العمليات العسكرية التي شنتها روسيا على اوكرانيا، انزلت الدول الغربية سلسلة من العقوبات على روسيا، كما وانسحبت العديد من العلامات التجارية المهمة و العالمية من الاسواق كـ ” ما كدونالدز وستاربكس” كما العديد من محلات الثياب .

هذا وقد كشف المغني الروسي ورجل الأعمال تيماتي، عن استحواذه على جميع أصول سلسلة “ستاربكس” في روسيا، وسيتم افتتاح أول منافذ بيع في أغسطس.

وكتب تيماتي عبر حسابه على “إنستجرام”: “الآن، رسميًا، تم الاستحواذ على جميع أصول سلسلة ستاربكس وهي تحت قيادتنا مع أنطون بينسكي”.

وأشار تيماتي إلى أنه “لا ينبغي للزوار توقع تغيير كبير للعلامة التجارية”، ولكنه دعا الروس “للمشاركة في تطوير اسم جديد وتصميم شعار”.

وأشار الموسيقي إلى أنه بحلول شهر سبتمبر، سيزين تصميم العلامة التجارية الجديد أكثر من مائتي فرع للمقهى في روسيا.