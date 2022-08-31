مغني مغربي يتّهم الشرطة بالاعتداء عليه

اتهم مغني راب مغربي يدعى وينزا، دورية للشرطة المغربية بالاعتداء عليه في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء، وهي اتهامات ردت عليها الشرطة متهمة الفنان بتعنيف عناصرها.

ونشر المغني أول أمس الأحد بثاً مباشراً عبر حسابه في “إنستغرام” يُظهر فيه آثار كدمة على وجهه ويتهم فيه شرطياً بالاعتداء عليه. وقال الفنان الشاب إن الشرطي ضربه ومزق ثيابه، وإن السبب كان موضوع ارتداء خوذة الرأس أثناء السياقة.

ويظهر الفنان وهو يتجادل مع الشرطي خلال البث المباشر، ويؤكد عليه أن ليس من حقه أن يصادر هاتفه، كما طالب بتدخل محامٍ في الواقعة.

من جانبها، ردت الشرطة المغربية في بيان اتهمت فيه الفنان بعدم الامتثال وبتعنيف عناصرها.

وقال بيان ولاية أمن الدار البيضاء إن “الأمر يتعلق بتوقيف الشخص الظاهر في الشريط وهو يسوق دراجة نارية بدون استعمال خوذة الرأس، وبعد إدخال تعديلات على الخصائص التقنية للدراجة بدون ترخيص وبدون القيام بالمطابقات اللازمة”.

وتابع البيان الذي نشره موقع كيفاش أمس الإثنين أن “المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن عملية الضبط تخللها عدم امتثال نجم عنه تعرض موظفي الشرطة لإهانة وسب وجروح، تلقوا على إثرها الإسعافات الضرورية”.

هذا وأشار البيان إلى أن الشرطة ألقت القبض على الفنان و”تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية بشأنها”.