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مفاجآت حفلات كأس العالم في قطر... ميريام فارس ونانسي عجرم!

منذ ساعة واحدة
كأس العالم لكرة القدم 2022 - قطر

كأس العالم لكرة القدم 2022 - قطر

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ما زالت التحضيرات لحفلات كأس العالم في قطر مستمرة، فبعد أن صدرت الأغنية الرسمية للمونديال قبل ساعات بصوت بلقيس فتحي ورحمة رياض ونورة فتحي ومنال شخيشخي، يستعد الكثير من نجوم العرب والعالم لإحياء عدد من الحفلات الغنائية على هامش كواليس إفتتاح المونديال، وكشفت نواعم كوالييس خاصة بحفلات النجوم بالمونديال.

وقد بدا إسم ميريام فارس مجدداً ضمن النجوم المرشحين لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان الفيفا المنتظر، خاصة ان ميريام كانت قد أعلنت عن تعاونها مع الفيفا ولكن دون تفاصيل وقد ردد البعض أنها تقوم بتحضير أغنية خاصة لهذا الإحتفال.

ويبدو أن مفاجآة حفلات المونديال ما زالت مستمرة، تستعد إدارة حفل إفتتاح المونديال للتعاقد مع نجمة الحفل والتي يتردد بقوة أنها نانسي عجرم، على أن تكون النجمة العربية ضمن باقي نجوم الحفل العالميين من مختلف الدول، حيث يتواصل حالياً المنتج الموسيقى العالمي ” ريداون ” وهو المدير التنفيذي للإبداع الترفيهي حالياً مع العديد من النجوم ليعلن عن كافة تفاصيل حفل الإفتتاح خلال الأيام القادمة.

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