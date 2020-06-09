مفاجأة بشأن إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها بفيروس كورونا المستجد

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كاد جدل شائعة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب يصل إلى ختامه، حتى عاد إسمهما إلى التداول من جديد والسبب هذه المرّة كورونا.

وفي التفاصيل، إشتبه كلّ من حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب بإصابتهما بفيروس كورونا بعد معاناتهم من عوارضه، فخضعا للفحوص الطبية وجاءت النتيجة سلبيّة.

أمّا المفاجأة فكانت التأكّد من إصابة والدة شيرين بفيروس كورونا بعدما تبيّن أن نتيجتها إيجابية.

فجر مصدر مقرب من المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، مفاجأة متعلقة بالجدل المثار حاليا حول إصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد.

وأكد المصدر أن شيرين وزوجها لم يجريا مسحات من الأساس للتأكد من الإصابة بالفيروس، بحسب موقع “في الفن” المصري.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد نفت الأخبار التي ترددت أمس الأحد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أو ظهور أية أعراض عليها مؤكدة أنها مجرد شائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة.

وكانت ترددت شائعات أمس، تفيد بإصابة النجمة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض أعراض الإصابة عليها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة من عدمها.