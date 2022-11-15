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مفاجأة بشأن مستقبل رونالدو.. نادٍ غير متوقَّع يبدأ مفاوضات مع الدون

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2022 8:43 صباحًا
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

موقع kooora
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كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد.

صاحب الـ37 عاما أطلق تصريحات نارية في الساعات الأخيرة قبل ساعات على انضمامه لمعسكر منتخب البرتغال، استعدادًا لكأس العالم 2022.

وأكد رونالدو أنه لا يحترم مدربه الهولندي “إيريك تين هاغ”، نظرا لعدم احترام الأخير له، فضلًا عن انتقاده إدارة وملاك النادي بحدة.

من جانبها، كشفت الصحيفة البريطانية عن اجتماع بين رونالدو ووكيله خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونخ، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنكلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملًا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يأتي ذلك رغم إدارة بايرن ظهرها للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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