مفاجأة بشأن مسلسل "لعبة الحبار"

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “لعبة الحبار” أو Squid Game، أكدت شركة Netflix للفيديو على الإنترنت انطلاق موسم ثان للمسلسل.

أفاد بذلك أحد رؤساء الشركة، تاد ساراندس، في حديث أدلى به الأسبوع الماضي للصحفيين حيث أكد الاستمرار في تصوير مواسم أخرى لـ”لعبة الحبار” قائلا إن كوْن “لعبة الحبار قد ولد وسيعيش مستقبلا”.

وأوضح، تاد ساراندس، أن المسلسل الكوري الجنوبي ينتمي إلى المضمون الترفيهي لشركة Netflix التي ترى أن له قدرة كامنة على النمو خارج نظام الفيديو على الإنترنت وذلك على شكل ألعاب فيديو وأفلام ومواد دعائية وغيرها.

يذكر أن مخرج مسلسل “لعبة الحبار” خوان دون هاك، كان قد صرح نهاية العام الماضي لقناة KBS التلفزيونية بأنه يُجري محادثات مع Netflix بشأن تصوير الموسميْن الثاني والثالث للمسلسل.

يذكر أن مسلسل “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي يعد من أنجح المشاريع التي عرضت على منصة Netflix التي سجلت في الأسابيع الأربعة الأولى لعرضه 1.65 مليار ساعة لمشاهدته. ويروي المسلسل قصة سرية لصراع البقاء بعد أن دخلت حياة بعض الناس في مأزق.

لعبة الحبار هو مسلسل نجاة وإثارة كوري جنوبي، كتبه وأخرجه هوانغ دونغ هيوك، تم عرضه على نتفلكس في 17 سبتمبر 2021.

أصبح المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى رقم 1 في 90 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أصبح لعبة الحبار الأكثر مشاهدة على نتفليكس في العديد من الأسواق الإقليمية ؛ خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه، اجتذب أكثر من 142 مليون مشاهد ، متجاوزًا برنامج بريدجيرتون لعام 2020 باعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة على الشبكة حتى الآن.

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