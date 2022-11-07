مفاجأة غير متوقعة في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم قائمة من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم في قطر ضمت المدافع داني ألفيس البالغ عمره 39 عاما فيما تم استبعاد روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول حيث يستعد الفريق الفائز باللقب خمس مرات للبطولة التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وشهدت القائمة استبعاد المخضرم فيليب كوتينيو لاعب الوسط الهجومي في أستون فيلا بعد إصابته في الفخذ خلال التدريبات الأسبوع الماضي والتي سيغيب بسببها لعدة أسابيع.

وضم مدرب البرازيل أربعة لاعبين في قلب الدفاع فقط هم بريمر مدافع يوفنتوس بعد ماركينيوس وتياجو سيلفا وإيدر ميليتاو، بينما استبعد روجر إيبانيز لاعب روما وجابرييل ماجالهايس لاعب أرسنال.

وظهر اسم جابرييل مارتينيلي في القائمة التي سيطر عليها 12 لاعبا من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن ريكاردو جوميز مدرب باريس سان جيرمان السابق سينضم للطاقم التدريبي لتيتي كمساعد.

وسيتجمع الفريق برفقة تيتي في 14 نوفمبر في مركز تدريب تابع لنادي يوفنتوس في تورينو حيث تقيم البرازيل معسكرا تدريبيا لمدة خمسة أيام قبل السفر إلى الدوحة في 19 من الشهر نفسه.

وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس العالم بمواجهة صربيا يوم 24 نوفمبر، على أن تواجه سويسرا والكاميرون في المجموعة السابعة.

وجاءت قائمة البرازيل لكأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:

حراس المرمى: أليسون (ليفربول) – إيدرسون (مانشستر سيتي) – ويفرتون (بالميراس).

مدافعون: بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس) – إيدر ميليتاو (ريال مدريد) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – داني ألفيس (بوماس) – أليكس تيليس (إشبيلية) – تياجو سيلفا (تشيلسي).

لاعبو الوسط: برونو جيمارايش (نيوكاسل) – كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد) – إيفرتون ريبيرو (فلامنجو) – فابينيو (ليفربول) – لوكاس باكيتا (وست هام).

مهاجمون: أنتوني (مانشستر يونايتد) – جابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي (أرسنال) – نيمار (باريس سان جيرمان) – بيدرو (فلامنجو) – رافينيا (برشلونة) – ريتشارليسون (توتنهام) – فينيسيوس جونيور ورودريجو (ريال مدريد).