مفاجأة غير متوقعة لمنتظري فيلم الهيبة!

يترقب جمهور النجم السوري تيم حسن ومتابعو سلسلة “الهيبة”، طرح الفيلم المنتظر عرضه في صالات السينما يوم 29 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وتضمن المقطع مجموعة من المشاهد المحيرة والتي تركت الكثير من علامات الاستفهام ومن بينها ظهور النجم رفيق علي أحمد، الذي شارك في الجزء الثاني من المسلسل “الهيبة: العودة” وأطل بشخصية ناظم العالي، وهو منافس لجبل شيخ الجبل، ويظهر في نهايته وقد فارق الحياة، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين محبي العمل.

ويعود النجم اللبناني إلى أحداث “الهيبة” بعد تغيير جغرافيا المكان، حيث تم تصويره في تركيا، ومن المنتظر أن تدور معارك طاحنة بين جبل والعصابات هناك.

وضمّ التيزر عدداً كبيراً من الوجوه الجديدة، إضافة إلى النجوم المعتادين، وفي مقدّمهم: ​تيم حسن​، منى واصف​، و​سعيد سرحان،​ وتشارك في هذا الجزء الممثلة ​اللبنانة زينة مكي​.

وأرفق التيزر الجديد بتعليق مشوّق كتب فيه: ”الهيبة إلها ناسها والزعامة ما بتلبق لمين ما كان”.