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مفاجأة فنية.. احمد السقا يعيد تقديم مسرحية "سيدتي الجميلة"

منذ 36 دقيقة
احمد السقا

احمد السقا

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مفاجأة فنية كبرى كشف عنها الشاعر والمؤلف المصري أيمن بهجت قمر، تتمثل في إعادة تقديم مسرحية “سيدتي الجميلة” التي قدمها الراحل فؤاد المهندس وشويكار، ومن تأليف بهجت قمر والد الشاعر الغنائي.

المسرحية الجديدة من بطولة أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن وعلاء مرسي، ومن المقرر أن ينطلق عرضها في السادس من ديسمبر الجاري عبر موسم الرياض.

حالة جدل واضحة تسبب فيها ذلك الخبر، البعض يرفض هذه المغامرة، ويتمسك بالنص الأصلي الذي تم تقديمه وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية، والبعض الآخر يراهن على التجديد ويتشوق لرؤية النص الجديد وما سيتم تقديمه على المسرح.

أيمن بهجت قمر علق على تلك الخطوة في تصريحات إعلامية مع الإعلامي شريف عامر بكونها مخاطرة، حيث علق قائلا “إحنا بنلعب في الكهربا”، مشيرا إلى كونه يمتلك القدرة على تقديم رواية خالصة من تأليفه، لكن هناك هاجس كبير لديه بسبب أبنائه والجيل الشاب الذي لم يعد يشاهد الأعمال التي قدمت في زمن الأبيض والأسود.

لذلك قيامه بإعادة نشر الأعمال الكلاسيكية سيكون مفيدا في البداية للحركة الفنية، كما أن المتلقي سيشاهد أعمالا قوية لا تتكرر، كاشفا بعض الكواليس الحصرية حول هذه المسرحية، ومن بينها اختفاء جزء من أغنية الافتتاح الرئيسي للعرض.

وأشار إلى كونه يسعى لإعادة إحياء الأغنيات القديمة الخاصة بالمسرحية، وعمل إعادة توزيع لها من جديد، وذلك بعد الحصول على التصريح من أصحابها.

وحول ما يتردد عن وجود مقارنة مع كبار الأساتذة، أكد أيمن بهجت قمر أنه لا توجد مقارنة مع الكبار لأن في هذا ظلما للجيل الحالي، وهناك رؤية فنية تقدم خاصة بالوقت الحالي.

وكشف عن حماس أحمد السقا الشديد لتقديم النص الحالي، كما أوضح أن المسرحية القديمة قدمت في 4 ساعات، ولكنه يقدم النص الجديد في ساعتين فقط، مؤكدا أنه يقوم بالأمر لأن هذا دوره تجاه تراث والده.

لم يتطرق أيمن بهجت قمر في حديثه مع الإعلامي المصري شريف عامر إلى الانتقادات التي تم توجيهها، لكنه علق عليها من خلال “فيسبوك”، حيث استغل قيام الكاتب عمرو محمود ياسين بالدفاع عن العمل والرد على الانتقادات الموجهة.

ليرد أيمن بهجت قمر عليه مؤكدا أن هذه الانتقادات صنعت دعاية مجانية للمسرحية قبل أن تعرض، ووعد زميله بأن يكون أول الحضور حينما تعرض المسرحية في مصر.

بوستر مسرحية "سيدتي الجميلة"

بوستر مسرحية “سيدتي الجميلة”

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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