مفاجأة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة.. شرط جزائي خيالي

أكمل نادي برشلونة إجراءات التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قادما من بايرن ميونخ.

وأعلن برشلونة يوم السبت الماضي توصله لاتفاق مع بايرن ميونخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

لكن النادي لم يكمل إجراءات الصفقة، رغم سفر ليفاندوفسكي إلى مدينة “ميامي” الأمريكية للمشاركة في معسكر الفريق التحضيري.

ورغم أن ليفا خضع للفحوصات الطبية، مساء الإثنين، لكن النادي الكتالوني أعلن اليوم الثلاثاء توقيع اللاعب على عقود لمدة 4 سنوات حتى صيف 2026.

وجاءت المفاجأة حينما أعلن برشلونة عن وجود شرط جزائي خيالي في عقد ليفاندوفسكي يبلغ 500 مليون يورو لمن أراد الحصول على توقيعه خلال الأربع سنوات المقبلة.

يذكر أن ليفاندوفسكي غادر بايرن ميونخ بعد أن انتقل له قادما من بروسيا دورتموند في صيف 2014 بشكل مجاني، ونال معه لقب الدوري الألماني في كل موسم منذ انتقاله بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2020، كما حصد جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين.

استقر برشلونة على رقم القميص الذي سيمنحه لنجمه الجديد، روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة سيمنح ليفاندوفسكي القميص رقم 9 (الخاص بممفيس ديباي) لأسباب تجارية، نظرا لأن النادي يهتم بأن يرتدي اللاعبون البارزون الأرقام “الأكثر إثارة”.

ولهذا السبب، عرض البارسا القميص رقم 10 على أنسو فاتي، بعد رحيل ليونيل ميسي، كما عرض رقم 8 على بيدري، عقب مغادرة داني ألفيس.