مفاجأة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن التفاصيل المالية للعقد الذي يربط بين نادي برشلونة الإسباني ومهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 50 مليون يورو، بعد مسيرة طويلة مع الفريق البافاري.

تفاصيل عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة

وكشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية عن تفاصيل عقد ليفا مع برشلونة، حيث أشارت إلى توقيعه مع النادي الكتالوني عقدا يبقيه ضمن صفوفه لمدة 4 مواسم قادمة حتى صيف 2026.

وأوضحت الإذاعة أن المهاجم البولندي الدولي سيحصل على 10 ملايين يورو كراتب في الموسم الأول، و13 مليون يورو في الثاني، و16 مليون يورو في الثالث، وأخيرا 13 مليون يورو في الموسم الرابع.

لكن الإذاعة الشهيرة كشفت عن بند وضعته إدارة البارسا يتيح لها إنهاء عقد ليفاندوفسكي من جانب واحد بعد الموسم الثالث، في حالة خوض اللاعب أقل من 55 % من عدد المباريات.

وأضافت أن قيمة الرواتب التي سيحصل عليها اللاعب ستكون خالصة بدون قيمة الضرائب التي سيتعين على النادي دفعها، كما أن هناك بعض المتغيرات المتعلقة بأداء النجم البولندي تتراوح من 300 ألف يورو وحتى مليون يورو بالموسم.

وأثبت التقرير صحة ما تردد أثناء مفاوضات برشلونة مع ليفاندوفسكي بشأن موافقة اللاعب على تخفيض أجره من أجل إتمام انتقاله لصفوف “البلوجرانا”، ليتماشى مع سلم الرواتب الجديد داخل النادي.

ووفقا لتقرير سابق من شبكة “سكاي سبورتس” عن الرواتب السنوية لنجوم بايرن ميونخ في الموسم الماضي، تصدر ليفا القائمة براتي سنوي قُدر وقتها بـ22 مليون يورو، تفوق به بفارق 4 ملايين يورو عن الثنائي مانويل نوير وليروى سانى (18 مليون يورو).

وتألق ليفاندوفسكي خلال مبارياته الأولى مع برشلونة، حيث سجل إلى الآن 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضها في الدوري الإسباني، واحتل بها صدارة ترتيب هدافي المسابقة بالتساوي مع ياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.