مفاجأة في عقد هالاند.. شرط جزائي باهظ

أشارت تقارير صحفية إلى أن عقد النجم النرويجي “إيرلينغ هالاند” مع مانشستر سيتي، يحتوي على شرط جزائي باهظ.

ووفقا لما أكده موقع “ذا أثليتيك”، فإن الشرط الجزائي في عقد هالاند، تبلغ قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، يصبح فعالًا في العام 2024.

غير أنّ الموقع أضاف في الوقت ذاته، أن الشرط الجزائي سيكون ساري المفعول بالنسبة للأندية خارج إنكلترا، ولا يمكن تطبيقه على الأندية الإنكليزية.

وتابع أن قيمة البند ستنخفض مع مرور الوقت بعد عام 2024.

النجم النرويجي هيمن على العناوين في الدوري الإنكليزي الممتاز منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، قادمًا من من بوروسيا دورتموند في الصيف.

وسجّل هالاند 20 هدفًا في 12 مباراة بكافة المسابقات حتى الآن.

وكانت تقارير إسبانية سابقة، قد أشارت إلى وجود بند “مدريد” في عقد اللاعب البالغ 22 عامًا، من شأنه أن يمكّن النجم النرويجي من التوقيع مع ريال مدريد في المستقبل.