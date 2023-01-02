الثلاثاء 9 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
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مفاجأة كبيرة.. بنود مثيرة في عقد رونالدو مع "النصر"

منذ ساعة واحدة
انضمام رونالدو إلى "النصر" السعودي

انضمام رونالدو إلى "النصر" السعودي

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يبدو أنّ الصفقة التاريخية التي ضمنت انتقال النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى “النصر”، ستبقى إلى فترة غير وجيزة، تحتلّ اهتمام عشاق كرة القدم. في وقت كشفت تقارير صحافية عن وجود بندين مثيرين في عقد اللاعب البرتغالي مع النادي السعودي.

إذ يتضمن عقد رونالدو إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في حالة ضمان هذا الأخير، المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكون مالك نادي النصر السعودي هو نفسه مالك النادي الإنجليزي.

كما أفاد موقع “CBS Sports”، بوجود بند سيتمكن رونالدو (37 عامًا) بموجبه من تغيير المدرب، إذا كان المدرب الحالي لا يناسبه.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يحتل حاليًا المرتبة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة أمام فريق رونالدو السابق مانشستر يونايتد، الذي لعب مباراة أقل.

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