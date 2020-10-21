مفاجأة كبيرة في وصية الراحل محمود ياسين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الكاتب وحيد حمدي وهو شقيق زوجة ياسين، بأن الفقيد كان لديه وصية تمنى تحقيقها عقب وفاته، ولكن خرج عمرو ياسين وهو ابن النجم محمود ياسين لينفي تصريحات خاله، قائلا بأن لا توجد وصية حاسمة لوالده في أي سياق.

وفي التفاصيل، أكد عمرو محمود ياسين، في تصريحات تلفزيونية، أن والده الراحل لم يترك أي وصية فعلية وحاسمة بإذاعة تسجيلات للقرآن قام بتسجيلها بصوته قبل رحيله.

وقال: “لأ مفيش وصية بالمعنى ده، لكن الأستاذ محمود كان قارئا للقرآن بشكل دائم، كان من الناس اللي مش بيبطلوا قراءة القرآن. وفي شهر رمضان لما الواحد يختم القرآن مرة يبقى مبسوط، هو كان يختمه 5 أو 6 مرات عادي”.

جاء هذا التصريح بعد الضجة التي أحدثها الكاتب وحيد حمدي، شقيق الفنانة شهيرة، بكشفه عن أن الراحل قام بـ”مفاجأة كبيرة في وصيته” وقام بتسجيل القرآن كاملا قبل وفاته في استديو خاص يملكه داخل الفيلا، وأوصى بإذاعة التسجيلات عقب وفاته، حتى يتذكره الناس بالدعاء بالرحمة والمغفرة.

وتوفي الفنان المصري محمود ياسين، الأربعاء الماضي، ودُفن صباح يوم الخميس في مقابر أسرته في الفيوم، واستقبلت أسرته مساء الجمعة العزاء فيه في منطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

ويذكر أن شهيرة قد رفضت استقبال نجلاء فتحي لتأدية واجب العزاء، ويأتي رفضها لزيارة فتحي حرصا منها على صحتها، وذلك لأن الأخيرة تعاني من نقص في المناعة، ما يجعلها أكثر عرضه للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.