الخميس 5 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 29 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مفاجأة مدوية.. نجم عالمي آخر قد يلحق برونالدو إلى نادي النصر!

منذ 10 دقائق
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (رويترز)

A A A
طباعة المقال

يجمع المراقبون ان الصفقة العالمية الضخمة بين نادي النصر السعودي لكرة القدم والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد باتت في مراحلها النهائية.

حيث كشفت شبكة “cbssports” الرياضية أن نادي النصر قرر إجراء فحص طبي لكريستيانو رونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأضافت أن النصر هو الأوفر حظا للحصول على توقيع رونالدو منذ أن فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.

ووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية يخطط النصر أيضاً بجعل فريقهم مرصّع بصفوة نجوم كرة القدم العالمية حيث يتباحثون حالياً مع الإسباني (سيرجيو راموس) للانضمام معهم الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى ان النجم الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان هو الهدف التالي، وهناك حديث عن رحلة سريعة من قبل كل من رئيس النادي والمدير الرياضي للمضي قدمًا في المشاريع المتعددة التي يفكرون بها، بما في ذلك تقديم عرض للمدافع و محاولة إقناعه.

ويلعب راموس بشكل أساسي في باريس سان جيرمان هذا الموسم، ولكن ينتهي عقده مع النادي الفرنسي في 30 يونيو، وأمامه تحدي الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان والعودة إلى المنتخب الإسباني.

    المزيد من منوعات

    كيم كارديشان
    كيم كارداشيان تفكر في الزواج وإنجاب طفل خامس
    ميريام فارس
    بالصور - ميريام فارس: جمعت الحضارات على مسرح "فيفا"
    ميريهان حسين
    ميريهان حسين لصوت بيروت إنترناشونال: فكرت بالاعتزال مراراً

    الأكثر قراءة

    ميسي حاملًا كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟
    تراجع هائل في أسعار المحروقات
    بعد تراجع هائل في الأسعار.. محطات محروقات تُقفل واجتماع عاجل!
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    سابقة خطيرة.. قضاة أوروبيون إلى بيروت لاستجواب سلامة