مفاجأة من العيار الثقيل.. برشلونة يخطّط للتخلّص من نجمه

كشف تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول إمكانية رحيل أحد نجوم برشلونة، قبل ساعات من نهاية الميركاتو الصيفي.

ووفق صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الأمر يتعلق بالظهير الأيسر “جوردي ألبا”، حيث تم التوصل لاتفاق بين برشلونة وإنتر ميلان بشأن إعارة النجم الإسباني للفريق الإيطالي.

وأضافت الصحيفة: “سيدفع برشلونة 60% من راتب ألبا خلال الإعارة، وحتى الآن لم يمنح اللاعب موافقته، وسيعقد صباح اليوم الخميس جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز”.

وتابعت: “ألبا شعر بأنه سيتم البحث له عن مخرج، خاصة حال إتمام التعاقد مع “ماركوس ألونسو” من تشيلسي، بجانب اعتماد تشافي على بالدي في آخر مباراتين في الليغا، وسيتوجب على اللاعب حسم قراره رغم رغبته في البقاء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “روبن جوسينس”، ظهير إنتر ميلان على أعتاب الانتقال للبوندسليغا، ولذلك تم الاتجاه لضم جوردي ألبا لتعويضه.