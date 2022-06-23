مفاجأة.. نيمار قد يعود إلى برشلونة

قال برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني إن بيني زهافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ القريب من الانضمام إلى برشلونة عرض على النادي الكتالوني التعاقد مع لاعبه السابق نيمار مقابل نحو 50 مليون يورو.

ورغم أن ليفاندوفسكي اقترب من برشلونة بعد رفضه تجديد عقده مع بايرن ميونخ إلا أن وكيل أعماله زهافي عرض نيمار على النادي خاصة أن النجم البرازيلي سيرحب بعودته لكتالونيا في حال رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأضاف البرنامج أن زهافي اتصل ”بشكل متكرر“ ببرشلونة ليعرض نيمار جونيور على جوان لابورتا رئيس النادي وذلك كخيار بديل في حال عدم موافقة بايرن على رحيل ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما وعقده ينتهي مع النادي البافاري العام المقبل.

وتضمنت معلومات خوسيه ألفاريز ضيف البرنامج أن ”الـ 50 مليون يورو قابلة للتفاوض“ والمهاجم البرازيلي سيوافق على العرض.

وأضاف ”نيمار سيرى بعيون جيدة“ عودته إلى برشلونة. سيكون الفريق الوحيد الذي يريد التوقيع معه في حالة رحيله عن باريس سان جيرمان ولن يفكر في خيار آخر.

ورغم ذلك أشار ضيوف البرنامج إلى أن برشلونة ”لا يفكر“ ، على الأقل في الوقت الحالي، في هذا الاحتمال، على الرغم من العلاقة الجيدة بين لابورتا ومجلس إدارته مع زهافي وأيضًا مع نيمار، وذلك لأن الأولوية المطلقة لليفاندوفسكي.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية الرياضية اليومية ما تردد عن اقتراب نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان في ظل اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد معه، مفجرة مفاجأة بأنه في أول يوليو/تموز المقبل سيتمدد عقد المهاجم البرازيلي مع بطل فرنسا تلقائيا حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

وذلك فضلا عن أن مهاجم برشلونة السابق لا ينوي بالفعل مغادرة باريس سان جيرمان رغم ما يصدر عن القطري ناصر الخليفي رئيس النادي من تشكيك في مستقبل اللاعب البالغ عمره 30 عاما.

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار إنه في أول يوليو/ تموز المقبل سيتم ربط نيمار جونيور بباريس سان جيرمان تلقائيا حتى 30 يونيو/حزيران 2027 ، أي خمسة مواسم أخرى.

وأضافت أنه عندما مدد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان في ربيع 2021 لثلاثة مواسم (حتى 2025) ، كان هناك أيضًا سنتان اختياريتان تم تفعيلهما في الأول من يوليو/حزيران 2021، والأول من يوليو 2022 للثاني.

وبحسب أحد أقاربه، فإن ”نيمار يريد الاستمرار في المشروع الباريسي ويريد المساهمة فيه، ولا ينوي مغادرة العاصمة الفرنسية“.

وردا على سؤال من صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن احتمال رحيل المهاجم البالغ من العمر 30 عاما، لم ينف رئيس نادي باريس الخليفي هذه الشائعة. قائلا ”لا يمكنك التحدث عن هذه القضايا في وسائل الإعلام، سيأتي البعض وسيذهب البعض الآخر، لكن هذه مفاوضات خاصة“.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قد كشفت أن النجم البرازيلي دخل على رادار يوفنتوس في الميركاتو الحالي، مشيرة إلى أن الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس طالب بتدعيم صفوف الفريق بصفقات بارزة.