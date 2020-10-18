مفاعل نووي يتحوّل إلى مدينة ملاهٍ

أحد أغرب الأماكن في ألمانيا، عبارة عن مدينة ملاهي “وندرلاند كالكار”، التي تستقطب الزوار لخوض تجربة مثيرة، بخاصة أنها بنيت في مفاعل سابق للطاقة النووية.

ووفقاً لموقع جريدة “الصن” البريطانية، فإنه لحسن الحظ لم يتم استخدام الموقع النووي مطلقاً، ليتم تحويله إلى مدينة ملاهٍ تضم أكثر من 40 لعبة ووجهة ترفيهية.

تم بناء “وتندرلاند كالكار” الواقعة بالقرب من الحدود الهولندية، في محطة الطاقة النووية السابقة SNR-300 ، بكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.

لم تعمل المحطة النووية لغرضها الأصلي، بخاصة أن كارثة تشيرنوبيل وقعت بعد عام واحد، مما أدى إلى عدد من الاحتجاجات ليتوقف المشروع ثم اشتراها المستثمر الهولندي هيني فان دير موست بالعام 1991 قبل افتتاح الفندقين عام 196 والمنتزه الترفيهي في عام 2001.

الرحلة الأكثر شعبية في المتنزه هي ركوب التأرجح العمودي، وهي رحلة متأرجحة بارتفاع 58 مترًا مدمجة في برج التبريد بمحطة الطاقة، كما أن هناك أكثر من 40 لعبة للاختيار من بينها داخل الملاهي.

تضم الألعاب الأخرى عجلة Ferris ومسارات go-kart وأكواب الشاي الدوارة وأفعوانية أخرى، وهناك إصدارات أصغر للأطفال من الألعاب بالإضافة إلى جدار تسلق صغير وكبير أيضاً.

المتنزه يحتوي على 6 فنادق في الموقع، كما أن جميع الأطعمة والمشروبات مشمولة في سعر التذكرة.

الملاهي تجذب ما يصل إلى 300 ألف شخص سنوياً، تشمل العروض إقامة شاملة كليا لمدة ليلة واحدة في الفندق، والتي تشمل الطعام والشراب ودخول المتنزه، بدءاً من 79 يورو أو باقات نهاية الأسبوع لمدة ليلتين بدءاً من 218 يورو.