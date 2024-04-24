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مفقود منذ الستينيات.. جيتار لـ"جون لينون" سيعرض للبيع في مزاد

منذ 28 دقيقة
جون لينون

جون لينون

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يعرض جيتار مكون من 12 وترا كان مفقودا ويعود للفنان الراحل جون لينون، عضو فريق البيتلز وأيقونة موسيقى الروك، للبيع في مزاد في مايو /أيار القادم، بعد العثور عليه في علية منزل ببريطانيا.

وقال البائعون في المزاد إن لينون عزف في ألبوم (هيلب!) لفريق البيتلز على هذا الجيتار و يتوقع أن يتجاوز سعره التقديرات البالغة ما بين 600 ألف و800 ألف دولار أمريكي.

وكان الجيتار في علية أحد المنازل واكتشفه مالكون جدد لدى انتقالهم لذلك المنزل.

وقال مؤسسو دار جوليان للمزادات، ومقرها الولايات المتحدة، إنهم سافروا إلى بريطانيا للتحقق من الجيتار وعثروا على علبة الجيتار الأصلية وهي أسترالية الصنع من طراز ماتون في سلة المهملات.

ويعتقد أن الجيتار انتهى به المطاف لملاك ذلك المنزل عن طريق الموسيقار البريطاني جوردون والر، وهو عضو في ثنائي البوب ​​بيتر وجوردون في الستينيات.

ويباع الجيتار بالمزاد العلني في يوم 29 مايو أيار في مقهى هارد روك في نيويورك وعلى موقع إلكتروني لدار المزادات.

وشهدت مزادات سابقة بيع آلات موسيقية كانت مملوكة لأعضاء بارزين في البيتلز بسعر مرتفع. وفي عام 2015، بلغ سعر بيع جيتار سُرق من لينون في الستينيات في مزاد في ولاية كاليفورنيا 2.41 مليون دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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