استمع لاذاعتنا

مقتل عائلة أميركية عشية عيد الميلاد

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2020 3:51 مساءً
الشرطة الاميركية

الشرطة الاميركية

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات في ولاية أركنساس الأميركية، الجمعة، العثور على عدد من الضحايا يعتقد أنهم من عائلة واحدة عشية عيد الميلاد.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية أن عدة أفراد عثر عليهم مقتولين حوالي الساعة الخامسة صباحا من الجمعة في مقاطعة آرك بمدينة أتكينز في الولاية الأميركية.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة المدينة للصحفيين إن المأساة ضربت المقاطعة في عيد الميلاد، وتم إرسال رجال الشرطة إلى مقر إقامة الأسرة بسبب جريمة قتل محتملة، وعند وصولهم لاحظوا وجود خمسة قتلى يبدو أنهم من نفس العائلة، وذلك “الحرة”.

    المزيد من منوعات

    هدايا
    لماذا أعاد الأوروبيون بيع هداياهم الخاصة عبر الإنترنت ؟
    أصالة نصري وطارق العريان
    رد ناري من حبيبة طارق العريان يشعل أزمة أصالة
    قصي خولي
    قصي خولي ينشر بوستر لا حكم عليه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بابا فانجا
    توقعات “مخيفة” من العرافة الشهيرة لعام 2021!
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته "الدمية" بحادث أليم
    لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني يعلن اصابة زوجته “الدمية” بحادث أليم
    الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
    كورونا
    خطوة واحدة كان يمكنها القضاء على كورونا في مهده