مقتل لاعب نادي أوباني الفرنسي لكرة القدم بحادث إطلاق نار

تعرض اللاعب السنغالي عادل سانتانا ميندي مساء (الجمعة 23-12-2022) لحادث إطلاق نار في مدينة مرسيليا الفرنسية أدى لمقتله، وفقاً لما نقلته صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن المدعي العام في مرسيليا توجه إلى مكان الحادثة، وأعلن عن فتح تحقيق في القضية، مضيفة أن الشرطة في المدينة تمكنت من حجز سيارة يشتبه أن لها صلة بعملية القتل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر الشرطة في المدينة أن الضحية كان يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان يلعب لحساب نادي أوباني الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، مضيفة أن ملابسات قتل اللاعب السنغالي ما زالت غامضة.

وأعلن نادي أوباني الفرنسي وفاة لاعبه عادل سانتانا، مضيفًا أن رحيله بهذه الطريقة سيترك فراغًا رهيبًا في نفوس لاعبي النادي ومشجعيه.

وأثار حادث مقتل عادل سانتانا حزنًا واسعًا عبر منصات التواصل في فرنسا بسبب الطريقة التي رحل بها.

وندد ناشطون باستمرار موجة العنف المسلح في مرسيليا مطالبين السلطات بالتحرك بشكل جدي لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة.