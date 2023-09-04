مقتل مدافع بنما في حادث إطلاق نار

أعلن اتحاد بنما لكرة القدم في بيان وفاة المدافع جيلبرتو هرنانديز بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قتل في حادث إطلاق نار في مدينة كولون أمس الأحد 3\9\2023.

ولعب هرنانديز (26 عاما) لفريق أتليتيكو إندبندنتي دي لا تشوريرا المنافس في دوري الأضواء في بنما كما خاض مباراتين بقميص منتخب البلاد.

وقال اتحاد بنما عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “يأسف الاتحاد لوفاة جيلبرتو هرنانديز.

“يقدم الاتحاد خالص تعازيه لعائلته ومحبيه وكذلك إلى أسرة نادي أتليتيكو إندبندنتي بأكملها وأسرة كرة القدم في بنما”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هرنانديز قُتل خلال إطلاق نار في مدينة كولون كما أُصيب سبعة أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة في بيان الاثنين 4\9\2023 إنها “ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل لاعب كرة قدم وقعت الأحد في مقاطعة كولون”.