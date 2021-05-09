مكسيكو سيتي تغرق بشكل لا يمكن إيقافه، مع غرق بعض الأجزاء منها إلى ما يصل إلى 20 بوصة في السنة على مدى العقود الماضية.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يسلط تقرير جديد الضوء على قرون من ضخ المياه من طبقة المياه الجوفية تحت المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الشمالية والتي تسببت في ضغط تأسيسها بمعدل ينذر بالخطر.

بنيت المدينة على ما كان في السابق يعرف ببحيرة تيكسكوكو، وتشكل أرضية البحيرة بنية تحتية لهذه الوجهة السياحية الصاخبة.

ومع ذلك ، فإن قاع البحيرة أصبح جافاً لدرجة أن صفائح الطين تتكسر وتنضغط ، مما يؤدي إلى فك ضغطها.

إذا استمر معدل الغرق ، فسينتهي الأمر بتلويث مياه الشرب للملايين.

إنّ العاصمة مكسيكو سيتي هي أكبر مدينة في أمريكا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص.

أكثر من ثلاثة أرباع مياه الشرب تأتي من الآبار التي تستخرج المياه من الأرض وتستمر في استنزاف طبقات المياه الجوفية في المنطقة.

لاحظ الخبراء لأول مرة أن المدينة كانت تغرق، في عام 1900 ، عندما تم تسجيلها بمعدل حوالي 3.5 بوصة في السنة.

لم يتم تغطية الحفر للمياه الجوفية حتى أواخر 1950، وبحلول ذلك الوقت كانت مكسيكو سيتي تغرق بمعدل 11 بوصة في السنة.

وقد أدى ذلك إلى إبطاء معدل الغرق أو الهبوط إلى 3.5 بوصة في السنة ، لكنه لم يوقف المشكلة ، التي تفاقمت مع نمو سكان المدينة وزيادة التنمية بشكل كبير.

يشير تقرير جديد نشر في مجلة JGR Solid Earth إلى أن أجزاء من المدينة ، بما في ذلك وسط المدينة التاريخي ، تغرق الآن بمعدل يصل إلى 16 بوصة سنوياً.

في بعض المناطق ، يكون الأمر أسوأ: فقد غرق الشمال الشرقي الغير متحضر 20 بوصة في السنة، ويقول الخبراء أنه لا يوجد أمل في عكس ذلك.

وإذا أصبح الشمال الشرقي أكثر تصنيعاً، فإن الوضع هناك سيزداد سوءاً.

قام علماء من الولايات المتحدة والمكسيك بتحليل أكثر من قرن من البيانات ، بما في ذلك معلومات أحدث من GPS ورادار الفتحة الاصطناعية Interferometric (InSAR).

وفقاً للنتائج التي توصلوا إليها ، لم يعد مستوى الهبوط في مكسيكو سيتي يتأثر حتى بكمية المياه التي يتم إزالتها من الأرض.

“بدلاً من ذلك ، فإنه يعكس الضغط المستمر لقاع البحيرة القديم الذي بنيت عليه المدينة” ، بحسب تقارير الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي.

بنيت مكسيكو سيتي على ما كان في السابق بحيرة Texcoco ، موطن عاصمة الأزتك Tenochtitlán.

وفقاً لـ AGU ، دفعت قرون من استخراج المياه الجوفية ، المياه الموجودة داخل الأرض إلى أبعد من ذلك تحت الأرض ، وكانت المعادن في قاع البحيرة الجافة تعيد تعبئة نفسها أكثر فأكثر إحكاماً ، مما تسبب في تقلص الأرض.”

تم ضغط طبقات الطين تحت مكسيكو سيتي بنسبة 17 في المئة ، وفقاً للتقرير ، مما أدى إلى هبوط لا رجعة فيه تماماً تقريباً.”

إذا لم يتم رفع مستويات المياه ، فمن المتوقع أن تضغط الطبقات الطينية في قاع البحيرة أكثر ، إلى 30 بالمائة.

وهذا من شأنه أن يسبب في غرق مكسيكو سيتي ما يقرب من 100 قدم أكثر في السنوات ال 150 المقبلة.

ولكن حتى لو تم رفع مستويات المياه ، قال التقرير: “لا يوجد أمل في استعادة الغالبية العظمى من الارتفاع المفقود وسعة التخزين المفقودة في منطقة Aquitard.”

Aquitard هي منطقة تقيد تدفق المياه الجوفية من طبقة مياه جوفية إلى أخرى.

إنّ المدينة الغارقة معرضة بشكل خاص للفيضانات من الأمطار ومياه الينابيع التي تغسل جبال سييرا مادري.

يمكن أن تلوث مياه الفيضانات هذه المياه الجوفية في نهاية المطاف ، مما يضيف نقصاً في مياه الشرب إلى الكارثة البيئية المتزايدة.

وكتب الباحثون: “تم إعداد المرحلة لأزمة مزدوجة للمياه والهبوط إذا لم يتم تنفيذ إجراءات جذرية لإدارة المياه”.

تم الانتهاء من نفق مياه الصرف الصحي الشرقي في عام 2014 ، ويهدف إلى المساعدة في منع الفيضانات خلال موسم الأمطار ووقف الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية.

يقترح بعض الخبراء أن حصاد مياه الأمطار هو حل “قابل للتطبيق وضروري” لأزمة المياه في المدينة.

وقال إدواردو فاسكيز ، المدير التنفيذي لصندوق المياه في مكسيكو سيتي أغوا كابيتال ، لـ BNamericas: “يوفر حصاد مياه الأمطار حلاً بسيطاً وعملياً وثابتاً وغير مكلف يمكن أن يوفر المياه لمدة تصل إلى ستة أشهر في مناطق مثل المنازل والمدارس”.