ملاحظة على تطبيق توصيل الطعام أنقذت حياتها

تمكن الموظفون في أحد المقاهي بنيويورك من إنقاذ امرأة مخطوفة من قبل مغتصب متسلسل بعد أن أرسلت رسالة عبر تطبيق توصيل الطعام GrubHub تطلب فيها منهم الاتصال بالشرطة.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية شعر الموظفون في مقهى The Chipper Truck Café أن هناك مشكلة ما عندما تلقوا طلبًا غريباً لوجبة إفطار أيرلندية وبرجر لحم بقري في الساعة 5:50 صباحًا.

وجاء في الرسالة الموجهة لعامل التوصيل “يرجى الاتصال بالشرطة، إنه يريد أن يقتلني” وبسبب القلق من وجود شخص ما في ورطة، اتصل عمال المقهى بالمالك وسألوه عما يجب عليهم فعله، وفقًا لأليسيا بيرميخ، ابنة المالك، البالغة من العمر 20 عاما، والتي أضافت ” لقد كانوا يعتقدون أنها مزحة، لذلك اتصلوا بوالدي الذي فضل استدعاء الشرطة”.

ولم يكن الأمر مجرد مزحة، فوفقًا للدعوى الجنائية المرفوعة ضد كيموي رويال (33 عامًا)، فقد اختطف واعتدى جنسياً على امرأتين في عدة أسابيع، واتهم رويال بمقابلة النساء عبر تطبيقات المواعدة ثم استدراجهن إلى شقته حيث يحتجزهن تحت التهديد بالقتل ثم يفرض نفسه عليهن.

واستجابت الشرطة لمكالمة من مقهى يونكرز ووجدت الضحية البالغة من العمر 24 عامًا التي احتجزها رويال رغماً عنها، وقالت إنهما التقيا عبر تطبيق مواعدة وعادا إلى شقته، لكنها لم تشعر بالراحة وحاولت المغادرة، لكن رويا أمسك بها من عنقها وحاول خنقها.

وهدد رويال الضحية بإنها ستموت إذا لم تفعل ما بأمرها به، وحمل سكينًا وضعه على حلقها، وعندما حاولت الاتصال بالشرطة، أخذ هاتفها بعيدًا عنها. وعندما طلبت وجبة الطعام سمح لها باستعادة هاتفها واستطاعت إرسال نداء الاشتغاثة طلباً للمساعدة إلى المقهى.

وألقت الشرطة القبض على رويال حوالي الساعة 6:30 صباحًا عندما فتح الباب لعامل توصيل الطعام، ووجهت إليه 27 تهمة ناجمة عن اعتداءين جنسيين وعمليات خطف وجرائم أخرى.