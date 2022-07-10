الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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ملاكم وزن الثقيل ديريك تشيسورا يهزم منافسه القديم بوليف بالنقاط

منذ 11 دقيقة
ملاكم وزن الثقيل ديريك تشيسورا

ملاكم وزن الثقيل ديريك تشيسورا

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فاز ملاكم وزن الثقيل ديريك تشيسورا وهو بريطاني مولود في زيمبابوي على كوبرات بوليف بالنقاط أمس السبت في لندن لينتقم لهزيمته أمام الملاكم البلغاري في 2016 ويعيد الأمل إلى مسيرته بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأمام نحو سبعة آلاف مشجع أقر اثنان من القضاة الثلاثة للمباراة بفوز تشيسورا 116-112 و116-114 بينما أقر القاضي الثالث بتفوق بوليف 116-112.

وكانت المباراة على لقب شاغر لرابطة الملاكمة العالمية أدنى درجة من بطولة العالم.

وكانت هذه الهزيمة الثالثة لبوليف (41 عاما) خلال 32 مباراة على مستوى الاحتراف.

وقبل المباراة لم ترشح التوقعات تشيسورا للفوز.

وبعد الفوز توقع مروج المباريات إيدي هيرن مشاركة تشيسورا في المزيد من المباريات في المستقبل القريب قائلا “إذا كان يفوز على ملاكم بمستوى كوبرات بوليف فلماذا لا يواصل مسيرته في الرياضة؟”.

    المصدر :
  • رويترز

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